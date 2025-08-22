Inscription
Les inégalités scolaires

Céline Darnon, Sébastien Goudeau

Les clés pour comprendre et agir sur les inégalités scolaires De nombreuses disparités existent entre les enfants dans une même classe. Elles se manifestent notamment dans la réussite scolaire, la maîtrise de l'expression orale, ou encore la rapidité et la facilité à accomplir les tâches scolaires. Ces écarts s'expliquent par de nombreux facteurs et résultent d'un long processus de construction quotidienne des inégalités au sein du système éducatif. Dès lors, comment l'enseignant peut-il intervenir pour les réduire ? Mêlant psychologie sociale et pédagogie, ce livre déconstruit les processus de fabrication des inégalités scolaires et donne des pistes concrètes pour limiter celles-ci. Il aborde : - La question de l'origine des inégalités ; - Le lien entre inégalités scolaires et sociales ; - Le rôle des pratiques pédagogiques ; - Les interactions entre élèves et entre parents et enseignants ; - Les devoirs à la maison et le recours au numérique ; - La notion de mérite scolaire.

Par Céline Darnon, Sébastien Goudeau
Chez De Boeck supérieur

Auteur

Céline Darnon, Sébastien Goudeau

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Pédagogie

Les inégalités scolaires

Céline Darnon, Sébastien Goudeau

Paru le 22/08/2025

288 pages

De Boeck supérieur

25,90 €

9782807349735
