La compil IFAS : les Blocs 1, 2, 3, 4 et 5 en 420 cartes mentales

Bruno Pitetti, Elise Gaudron

Avec de l'entrainement interactif pour chaque module ! Les cartes mentales, ou mind map, constituent une méthode de révision efficace, ludique et didactique : elles permettent de revoir en un coup d'oeil toutes les notions à connaître pour réussir ses évaluations en IFAS. Visuelles et colorées, elles abordent tous les aspects et/ou composantes de chaque thématique au programme pour permettre une mémorisation efficace, module par module. Rédigé par des formateurs en IFAS, ce livre synthétique propose de faire un tour exhaustif des 10 modules des blocs 1 à 5 : - Module 1 - Accompagnement d'une personne dans les activités de sa vie quotidienne et de sa vie sociale - Module 2 - Repérage et prévention des situations à risque - Module 3 - Evaluation de l'état clinique d'une personne - Module 4 - Mise en oeuvre des soins adaptés, évaluation et réajustement - Module 5 - Accompagnement de la mobilité de la personne aidée - Module 6 - Relation et communication avec les personnes et leur entourage - Module 7 - Accompagnement des personnes en formation et communication avec les pairs - Module 8 - Entretien des locaux et des matériels et prévention des risques associés - Module 9 - Traitement des informations - Module 10 - Travail en équipe pluriprofessionnelle, qualité et gestion des risques Ce livre permettra à l'élève aide-soignant de comprendre le lien entre les différentes notions développées, ce qui est essentiel pour ne pas simplement apprendre son cours mais aussi le comprendre ! OFFERT : de l'entraînement interactif pour chaque module, avec des corrigés détaillés.

Par Bruno Pitetti, Elise Gaudron
Chez Vuibert

Auteur

Bruno Pitetti, Elise Gaudron

Editeur

Vuibert

Genre

Professions médico-sociales

La compil IFAS : les Blocs 1, 2, 3, 4 et 5 en 420 cartes mentales

Bruno Pitetti, Elise Gaudron

Paru le 04/09/2025

432 pages

Vuibert

26,90 €



9782311666687
