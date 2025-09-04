Toute la sémiologie radiologique par appareil pour les étudiants en médecine dès la 2e année Imagerie médicale pratique aidera les étudiants en médecine à s'approprier les connaissances et les méthodes indispensables à l'utilisation et l'interprétation de l'imagerie médicale, de la 2e année jusqu'aux EDN. Organisée en rangs A, B et C, cette nouvelle édition inclut toutes les nouveautés de la R2C et de l'entraînement pour les zones à pointer. LES TECHNIQUES D'IMAGERIE Ce livre aborde en détails et de façon organisée : - les différents examens et leurs principes physiques ; - les critères de choix d'un examen ; - les indications et contre-indications ; - les modalités de réalisation et la radioprotection ; - la lecture et la compréhension des clichés d'imagerie normale. LA SEMIOLOGIE RADIOLOGIQUE PAR APPAREILS Ce guide expose de façon exhaustive la sémiologie pathologique propre à chaque appareil : - de nombreux rappels physiopathologiques permettent de faire le lien entre pathologie et sémiologie radiologique ; - les modalités et les méthodes de lecture des clichés d'imagerie sont détaillées pour chaque pathologie ; - plus de 750 clichés et schémas commentés illustrent tous les cas de figure. LES LIENS AVEC LE PROGRAMME R2C - Un renvoi systématique aux items du nouveau programme facilitera les révisions. - Un cahier d'entraînement propose des imageries type concours à analyser pour s'autoévaluer, avec notamment des zones à pointer.