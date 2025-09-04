Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Le marketing d'influence

Frédéric Fougerat, Carina Cheklit

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Boostez la visibilité de votre marque grâce au marketing d'influence ! Maîtriser l'art de l'influence est devenu un impératif pour toute marque qui veut rester compétitive. Pourquoi ? Parce que le marketing d'influence est un outil puissant et souvent plus performant que les campagnes digitales dites classiques. Il s'impose naturellement comme le pivot d'une stratégie de communication efficace. Ce livre vous donne toutes les notions essentielles du marketing d'influence pour élaborer vos campagnes d'influence pas à pas : - Quels sont les objectifs de votre campagne ? - Comment choisir le bon type de campagne pour votre marque ? - Comment identifier vos influenceurs ? - Quels sont les facteurs clés de succès et d'échec d'une campagne d'influence ? - Comment cadrer tous les aspects de la collaboration ? - Quelles sont les grandes tendances pour les années à venir ? Que vous soyez un professionnel chevronné ou un novice, ce livre, ponctué de témoignages d'experts, vous fournit les connaissances et les outils nécessaires pour relever les défis du paysage numérique d'aujourd'hui.

Par Frédéric Fougerat, Carina Cheklit
Chez Vuibert

|

Auteur

Frédéric Fougerat, Carina Cheklit

Editeur

Vuibert

Genre

Marketing

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le marketing d'influence par Frédéric Fougerat, Carina Cheklit

Commenter ce livre

 

Le marketing d'influence

Carina Cheklit

Paru le 04/09/2025

256 pages

Vuibert

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782311628456
9782311628456
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.