Boostez la visibilité de votre marque grâce au marketing d'influence ! Maîtriser l'art de l'influence est devenu un impératif pour toute marque qui veut rester compétitive. Pourquoi ? Parce que le marketing d'influence est un outil puissant et souvent plus performant que les campagnes digitales dites classiques. Il s'impose naturellement comme le pivot d'une stratégie de communication efficace. Ce livre vous donne toutes les notions essentielles du marketing d'influence pour élaborer vos campagnes d'influence pas à pas : - Quels sont les objectifs de votre campagne ? - Comment choisir le bon type de campagne pour votre marque ? - Comment identifier vos influenceurs ? - Quels sont les facteurs clés de succès et d'échec d'une campagne d'influence ? - Comment cadrer tous les aspects de la collaboration ? - Quelles sont les grandes tendances pour les années à venir ? Que vous soyez un professionnel chevronné ou un novice, ce livre, ponctué de témoignages d'experts, vous fournit les connaissances et les outils nécessaires pour relever les défis du paysage numérique d'aujourd'hui.