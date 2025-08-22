Acrylique abstraite & créative

Le livre pratique et inspirant de Petra Thölken examine ce que signifie la réalisation d'une oeuvre d'art abstraite. Elle encourage le lecteur à considérer les sujets de la composition, des plans, de l'expression, tout en examinant des points plus pratiques tels que la théorie et du mélange des couleurs, de la façon de travailler avec les pigments, de la toile et de l'apprêt, des techniques de la spatule et du travail avec des fonds non conventionnels. Un vocabulaire de repères visuels à partir desquels le lecteur peut commencer à vivre sa propre aventure et explorer sa propre créativité.