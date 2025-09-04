Atlas de la population française

. Diagonale du vide, indice de fécondité, emploi, migrations, accroissement naturel, littoralisation, périurbanisation... Ces mots de la géographie sont entrés dans l'espace public où ils ont perdu, avec le temps, une partie de leur ancrage scientifique et de leur réalité. Cela fait bien longtemps qu'un atlas consacré à la population française n'a pas été publié, alors que les données de l'INSEE, ne cessent d'affluer et que les études foisonnent. Fruit d'une équipe de scientifiques, cet ouvrage relève non seulement le défi de produire près de 160 cartes nouvelles, mises à jour et prenant compte des évolutions récentes, mais aussi de les décrire et de les analyser. En une trentaine de chapitres, toutes les thématiques clés sont traitées à l'échelle de la France métropolitaine et de ses DROM, en prenant soin de fournir une vision globale systématique, augmentée de précieux zooms locaux. Un livre qui va renouveler les faits et bousculer beaucoup d'idées reçues. Sous la coordination de Yoann Doignon. Avec les contributions de Mickaël Blanchet, Marion Borderon, Sophie Buhnik, Sylvie Coupleux, Sylvie Dubuc, Sabine Duhamel, Rania El Falhi, Julie Fromentin, Jean-François Ghekière, Olivier Gillet, Christophe Imbert, David Lessault, Guillaume Le Roux, Sébastien Oliveau, Pierre Pistre, François-Olivier Seys, Jean-François Valette. Avec l'appui de Céline Colange, Armelle Couillet, Olivier Gillet et Amira Hamieh pour les figures etleur harmonisation.