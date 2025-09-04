Des flans aux anchois, une épaule d'agneau et un entremets nougat-basilic sont au menu quand Livia et Domenic, une écrivaine et un éditeur, reçoivent à déjeuner leur ami Camille, traducteur de poésie polonaise. Mais l'humeur est maussade en ce lendemain de remise de prix littéraire. Car pour une fois, ils estiment que le livre récompensé ne valait pas tant d'honneurs. C'est alors que surgit une idée dans l'esprit de Do : écrire ensemble un best-seller. Peu à peu, les trois convives se prennent au jeu, commencent à imaginer des personnages, une intrigue... Et décident de dissimuler leurs identités sous un pseudonyme. Débute alors l'écriture d'un roman à six mains, qui va devenir bien plus qu'un simple divertissement. Bientôt, le pari d'un déjeuner arrosé se transforme en une aventure qui aura des répercussions inattendues pour chacun des auteurs clandestins. Porté par une étourdissante verve narrative, Elisabeth Lima nous fait pénétrer dans l'atelier de fabrication des romans, et nous raconte l'histoire à la fois drôle et émouvante de trois amis à la croisée des chemins.