Philippe Pujol enquête sur les enfants victimes du trafic à Marseille, sur ces " cramés " aux vies brisées. Guetteurs, charbonneurs, prostituées... Il y a dix ans, dans La fabrique du Monstre, Philippe Pujol démontait le système politico-financier qui tient les quartiers Nord de Marseille. Tout un réseau dont les acteurs, de plus en plus jeunes, de plus en plus violents, sont à la fois les petites mains et les premières victimes, une chair-à-canon exploitable à merci. Loin des clichés, l'écrivain revient sur le terrain auprès d'eux, dont on oublie souvent qu'ils sont avant tout des enfants - des enfants " cramés ", désocialisés, essorés : nos " minots ", à jamais sacrifiés sur l'autel du narco-capitalisme... " Une ode au journalisme d'enquête. " Le Nouvel Obs " On termine la lecture d'un tel ouvrage avec le goût amer que rien ne changera. Mais qu'on aura au moins tenu entre les mains un travail journalistique qui fait honneur à la profession. " Vanity Fair " Une sensibilité bien dissimulée et un sens de l'humour aiguisé. " L'Humanité