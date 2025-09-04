Entre les paysages vierges de la taïga russe et les allées d'un zoo anglais, les destins d'une femme, d'un homme, d'une mère et son enfant qui ont pour seul point commun d'avoir un jour croisé la route du tigre de Sibérie. Il y a Frieda, trentenaire britannique, éthologue déclassée à cause de ses problèmes d'addiction. Tomas, pisteur solitaire de l'Extrême-Orient russe. Et une jeune Oudéguée, qui élève sa petite fille loin des hommes, dans la forêt où rôdent les tigres. Autant d'êtres malmenés par la vie, que les animaux et la nature ont sauvés... A moins que ces refuges sauvages ne soient qu'une illusion ? Polly Clark livre un roman poignant sur la brutalité du monde - humain comme animal - dans laquelle réside malgré tout une époustouflante beauté et, peut-être, une lueur d'espoir. " Un éblouissant voyage " Le Dauphiné libéré