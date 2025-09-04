Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Une citadelle en enfer

François-Henri Soulié

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le polar historique dont vous êtes le héros ! 1621, dans la ville de Montauban assiégée par les troupes de Louis XIII, un meurtre est commis. Vous devrez le résoudre, et vous vivrez aussi bien l'enquête policière que l'Histoire avec un grand H, comme si vous y étiez. 10 000 morts, 1 meurtre. Saurez-vous le résoudre ? Nous sommes en 1621, dans la ville de Montauban, assiégée par les troupes du roi catholique Louis XIII, qui veut reprendre la cité protestante rebelle. Et au pied des murs de la ville, alors que les combattants tombent de toute part, des lavandières découvrent une jeune femme morte - assassinée - dans la rivière. Ce meurtre, vous devrez le résoudre, et vous vivrez aussi bien l'enquête policière que l'Histoire avec un grand H ; comme si vous y étiez. Vous côtoierez dans Une citadelle en enfer le noble duc de La Force, le très droit consul Jacques Dupuy, le coloré pasteur Daniel Chamier, mais aussi Guillemette de Gasc, jeune femme intrépide qui n'aimait rien tant que couper les doigts de ses ennemis après les avoir assassinés, l'inquiétant capitaine Sauvage et quelques autres figures qui ont bel et bien existé. Mais aussi de nombreux protagonistes qui sont de pure fantaisie, ainsi que les mousquetaires Portos et Aramis.

Par François-Henri Soulié
Chez 10/18

|

Auteur

François-Henri Soulié

Editeur

10/18

Genre

Policiers historiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une citadelle en enfer par François-Henri Soulié

Commenter ce livre

 

Une citadelle en enfer

François-Henri Soulié

Paru le 04/09/2025

416 pages

10/18

18,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782264085788
9782264085788
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.