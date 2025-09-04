Le polar historique dont vous êtes le héros ! 1621, dans la ville de Montauban assiégée par les troupes de Louis XIII, un meurtre est commis. Vous devrez le résoudre, et vous vivrez aussi bien l'enquête policière que l'Histoire avec un grand H, comme si vous y étiez. 10 000 morts, 1 meurtre. Saurez-vous le résoudre ? Nous sommes en 1621, dans la ville de Montauban, assiégée par les troupes du roi catholique Louis XIII, qui veut reprendre la cité protestante rebelle. Et au pied des murs de la ville, alors que les combattants tombent de toute part, des lavandières découvrent une jeune femme morte - assassinée - dans la rivière. Ce meurtre, vous devrez le résoudre, et vous vivrez aussi bien l'enquête policière que l'Histoire avec un grand H ; comme si vous y étiez. Vous côtoierez dans Une citadelle en enfer le noble duc de La Force, le très droit consul Jacques Dupuy, le coloré pasteur Daniel Chamier, mais aussi Guillemette de Gasc, jeune femme intrépide qui n'aimait rien tant que couper les doigts de ses ennemis après les avoir assassinés, l'inquiétant capitaine Sauvage et quelques autres figures qui ont bel et bien existé. Mais aussi de nombreux protagonistes qui sont de pure fantaisie, ainsi que les mousquetaires Portos et Aramis.