D'Annunzio Le magnifique

Une vie " inimitable " entre Italie et France. On a du mal à concevoir que Gabriele D'Annunzio (1863-1938) fut l'écrivain-personnage le plus entouré, le plus imité, le plus jalousé de son temps. Une légende noire et rose a fleuri autour de cet homme hors norme. Car D'Annunzio n'a pas été seulement un immense poète, romancier, auteur dramatique, séducteur, aviateur, héros de la guerre, condottiere, Comandante pendant les " Cinq cents jours " de Fiume, puis exilé volontaire dans son palais du Vittoriale sur le lac de Garde. Il fut, du début à la fin, un poète de l'action, que le mouvement soulève, que le repli paralyse et que l'inertie tue. Non pas un aventurier, mais un véritable prince de l'aventure, précurseur des Lawrence d'Arabie, Saint-Exupéry, Malraux, et autre Romain Gary, qui se sont tous inspirés de lui.