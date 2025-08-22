Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Manga

Magilumière Co. Ltd. Tome 6

Sekka Iwata, Yû Aoki, Sophie Lucas

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Magilumière espère faire adopter le "système Alice" à l'échelle mondiale. Afin de prouver son efficacité, Kana et Koshigaya se rendent au Centre National de la Recherche Magique, avec pour mission d'éliminer un monstre d'un nouveau type. Mais le père de Koshigaya, le Secrétaire général du Bureau de l'énergie magique, ainsi que Tsutsumi, professeur d'université, tous deux membres de la Fédération de magie se rendent sur place également. Tsutsumi, désireux de contrecarrer les projets de Magilumière, fait appel à la société concurrente AST.

Par Sekka Iwata, Yû Aoki, Sophie Lucas
Chez Dargaud

|

Auteur

Sekka Iwata, Yû Aoki, Sophie Lucas

Editeur

Dargaud

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Magilumière Co. Ltd. Tome 6 par Sekka Iwata, Yû Aoki, Sophie Lucas

Commenter ce livre

 

Magilumière Co. Ltd. Tome 6

Sekka Iwata, Yû Aoki trad. Sophie Lucas

Paru le 22/08/2025

192 pages

Dargaud

8,10 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782505126614
9782505126614
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.