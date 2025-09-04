Ton reflet dans l'obscurité

Après la mort de sa compagne Clémence, Benjamin découvre la photo d'une inconnue qui lui ressemble étrangement. Intrigué, il décide de mener l'enquête. Un nouveau roman d'intrigues et de mystère aux heures sombres de l'Histoire. Elle s'appelait Clémence. Passionnée d'animaux, elle tenait un haras à Hauterive, près de Vichy. Benjamin, le nouveau vétérinaire, est aussitôt tombé sous son charme. Après six ans d'union heureuse dans le cadre enchanteur de la ferme équestre, Clémence est victime d'un accident de voiture, en 1975. Peu après, ses parents sont retrouvés morts, empoisonnés. Inconsolables depuis la perte de leur fille unique ? Bouleversé, Benjamin part vivre à Paris avec leur petit garçon. Il y retrouve un jour un ami, qui lui montre une photo de son épouse. Elle ressemble étrangement à la défunte. Clémence aurait-elle mis en scène son accident pour refaire sa vie avec un autre ? Benjamin décide alors de mener l'enquête. De retour à Hauterive, en fouillant dans les papiers de sa belle-famille, il exhume de sombres secrets datant de la Seconde Guerre mondiale... Un passionnant roman tissé d'Histoire, de trahison et de vengeance.