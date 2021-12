La Malédiction de Blackstone

Gwendoline Pierce pensait avoir surmonté le traumatisme de la perte de ses amis, dix ans plus tôt, dans des conditions plus qu’étranges. Mais ses cauchemars la poussent à revenir en Ecosse pour affronter ses peurs les plus intimes et découvrir que celui qu’elle pensait détruit à tout jamais l’attend dans l’ombre, prisonnier de sa malédiction. Une intrigue policière sur fond d’histoire et de légendes ancestrales dans les mystérieuses terres des Highlands écossaises.