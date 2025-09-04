Inscription
#Essais

Introduction au droit et droit civil

Thierry Garé

ActuaLitté
Des sujets d'examens corrigés pour préparer avec succès vos épreuves écrites. Inclus de nombreux conseils méthodologiques ! Destinées aux étudiants suivant un enseignement juridique (licence en droit, IEP, etc.), les Annales Introduction au droit et Droit civil regroupent en un seul ouvrage : - des sujets d'examen corrigés , donnés dans une vingtaine d'Universités françaises corrigés par les enseignants responsables de la matière et traitant de manière systématique les principaux thèmes du programme d'introduction au droit, droit civil ; - des conseils méthodologiques : exposés des techniques de la dissertation, du commentaire d'arrêt, de l'étude de cas et de la recherche documentaire permettant de réussir les différents types d'exercices proposés dans le cadre du contrôle continu, des examens ou des concours.

Par Thierry Garé
Chez Editions Dalloz

|

Auteur

Thierry Garé

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Introduction au droit civil

Introduction au droit et droit civil

Thierry Garé

Paru le 04/09/2025

Editions Dalloz

14,00 €

ActuaLitté
9782247240173
© Notice établie par ORB
