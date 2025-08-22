Inscription
#Polar

Vaincre ou mourir

Rose Cloline

ActuaLitté
Conclusion épique pour cette duologie au coeur d'un cartel argentin ! Haletant et bouleversant, vous n'en sortirez pas indemnes ! Tout a changé pour Alma lorsqu'elle a rencontré Giovinni. Elle doit se battre pour sa vie et pour celle de ceux qu'elle aime. Elle qui n'a jamais eu besoin de personne va devoir apprendre à composer avec lui et lui faire de la place dans son coeur. Même si le danger guette... Tout a changé également pour Giovinni : avant, seul son cartel comptait à ses yeux. Désormais, il n'a qu'une priorité : sauver la femme qu'il aime des griffes de son ennemi juré. Coûte que coûte. Surtout qu'une guerre entre cartels se profile à l'horizon, et que personne n'en sort jamais indemne. Tous les coups sont permis dans la conclusion de cette duologie addictive ! Alma et Giovinni survivront-ils à la noirceur de leur monde, pour enfin avoir l'avenir qu'ils espèrent ?

Par Rose Cloline
Chez Alter Real éditions

|

Auteur

Rose Cloline

Editeur

Alter Real éditions

Genre

Suspense romantique

Vaincre ou mourir

Rose Cloline

Paru le 22/08/2025

366 pages

Alter Real éditions

19,00 €

ActuaLitté
9782385754723
