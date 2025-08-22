Inscription
#Polar

Les décès de montagne

Samuel Sutra

ActuaLitté
Une nouvelle enquête pour l'inspecteur Lambert, entre humour décalé et suspense déjanté. Eté 1982. Le 36 Quai des Orfèvres est sur les dents. Un gang sévit dans la capitale, et un important dispositif est déployé pour mettre fin à ses agissements. Il reste un dernier détail pour parfaire cette opération de grande envergure : éloigner le plus loin possible le légendaire inspecteur divisionnaire Lambert, seul flic de France capable de réduire à néant des mois de préparation. Le commissaire et le préfet se mettent d'accord : envoyer Lambert dans l'Ariège est une question de sécurité nationale. Et ça tombe bien, la police ariégeoise a besoin d'un coup de main. Apparemment, un ours semble en vouloir aux paisibles résidents d'un petit hôtel, à Auzat. Déjà deux morts... Suffisant pour que le procureur de Foix demande un peu d'aide à la police parisienne. Car est-ce vraiment l'oeuvre d'un ours ? C'est à l'inspecteur Lambert de le découvrir. A ses risques et périls.

Par Samuel Sutra
Chez Alter Real éditions

|

Auteur

Samuel Sutra

Editeur

Alter Real éditions

Genre

Romans policiers

Les décès de montagne

Samuel Sutra

Paru le 22/08/2025

246 pages

Alter Real éditions

17,90 €

ActuaLitté
9782385754662
© Notice établie par ORB
