Le Traité sur la prière, l'un des rares textes d'Origène intégralement conservés en langue grecque, représente comme le "foyer" spirituel de son oeuvre immense et, parmi ses ouvrages, l'un des plus révélateurs de sa théologie spirituelle. C'est dans un temps d'épreuve, chassé d'Alexandrie, qu'Origène rédige ce texte où se devine son intense vie intérieure. Mais étant avant tout un homme de la Bible, c'est sur les Ecritures, partout citées et commentées, qu'il appuie son enseignement. L'ouvrage comporte trois parties. La première (ch. 1-17) aborde la prière comme un "problème" , pour répondre aux objections et difficultés qu'elle soulève. La deuxième (18-30) est un commentaire approfondi du Notre Père. La troisième (31-34) donne des conseils pratiques sur la bonne manière de prier. Ce premier tome contient l'introduction (comprenant rétrospective historique, étude littéraire et commentaire détaillé), la bibliographie et les 17 premiers chapitres du traité. Daniel Vigne, docteur en théologie, agrégé et docteur en philosophie, est chercheur et professeur honoraire à la Faculté de théologie de l'Institut Catholique de Toulouse, où il a enseigné la Patristique de 1990 à 2020. Il est l'auteur de nombreuses publications sur les Pères de l'Eglise, en particulier pré-nicéens.