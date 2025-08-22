Inscription
Aymeric Leroy

Yes
L'histoire de Yes se confond avec celle du rock progressif dans ce qu'elle a pu avoir de glorieux (une musique novatrice et populaire), de discutable (la démesure conceptuelle) ou de tragi-comique (des querelles d'ego dignes d'un soap opera). Ce livre retrace plus d'un demi-siècle de cette saga à rebondissements, de la rencontre du chanteur Jon Anderson et du bassiste Chris Squire en 1968 à ses survivances contemporaines parfois rivales. Architecte d'une musique spectaculaire, souvent complexe et virtuose, mais aussi porteuse d'idéaux spirituels et philosophiques en phase avec les préoccupations d'une génération, Yes aura surtout été, pendant son septennat d'apogée créatif, le théâtre d'une étonnante et improbable alchimie musicale, transfigurant des talents individuels en génie collectif.

Par Aymeric Leroy
Chez Le mot et le reste

|

Auteur

Aymeric Leroy

Editeur

Le mot et le reste

Genre

Rock

Yes

Aymeric Leroy

Paru le 22/08/2025

360 pages

Le mot et le reste

26,00 €

ActuaLitté
9782384316854
© Notice établie par ORB
