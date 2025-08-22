L'histoire de Yes se confond avec celle du rock progressif dans ce qu'elle a pu avoir de glorieux (une musique novatrice et populaire), de discutable (la démesure conceptuelle) ou de tragi-comique (des querelles d'ego dignes d'un soap opera). Ce livre retrace plus d'un demi-siècle de cette saga à rebondissements, de la rencontre du chanteur Jon Anderson et du bassiste Chris Squire en 1968 à ses survivances contemporaines parfois rivales. Architecte d'une musique spectaculaire, souvent complexe et virtuose, mais aussi porteuse d'idéaux spirituels et philosophiques en phase avec les préoccupations d'une génération, Yes aura surtout été, pendant son septennat d'apogée créatif, le théâtre d'une étonnante et improbable alchimie musicale, transfigurant des talents individuels en génie collectif.