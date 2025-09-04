Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

La stratégie des paratextes dans l’œuvre romanesque d’Alejo Carpentier

Fabrice Parisot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quelles sont les stratégies mises en oeuvre par un auteur romanesque afin de guider son lecteur et de lui offrir une meilleure lisibilité de ses textes ? Telle est la question qui est à l'origine de ces pages et que pose Fabrice Parisot à propos d'Alejo Carpentier. Pour éclairer les choix de l'illustre auteur cubain, F. Parisot passe au crible la quasi-totalité des paratextes de sa production romanesque (1904-1980). Scrutant titres et préfaces, " avant-textes " de tous types, intertitres, notes de bas de page et notes finales ainsi que quatrièmes de couverture, il met en évidence les liens qui se tissent entre texte et paratextes, et éclaire les diverses grilles de lecture qui s'offrent alors au lecteur. C'est un regard original et inédit que porte ici F. Parisot sur l'oeuvre du grand romancier que la critique ne cesse d'explorer comme en témoigne la bibliographie proposée à la fin de l'ouvrage.

Par Fabrice Parisot
Chez L'Harmattan

|

Auteur

Fabrice Parisot

Editeur

L'Harmattan

Genre

Critique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La stratégie des paratextes dans l’œuvre romanesque d’Alejo Carpentier par Fabrice Parisot

Commenter ce livre

 

La stratégie des paratextes dans l’œuvre romanesque d’Alejo Carpentier

Fabrice Parisot

Paru le 04/09/2025

256 pages

L'Harmattan

28,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782140308345
9782140308345
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.