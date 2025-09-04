La stratégie des paratextes dans l’œuvre romanesque d’Alejo Carpentier

Quelles sont les stratégies mises en oeuvre par un auteur romanesque afin de guider son lecteur et de lui offrir une meilleure lisibilité de ses textes ? Telle est la question qui est à l'origine de ces pages et que pose Fabrice Parisot à propos d'Alejo Carpentier. Pour éclairer les choix de l'illustre auteur cubain, F. Parisot passe au crible la quasi-totalité des paratextes de sa production romanesque (1904-1980). Scrutant titres et préfaces, " avant-textes " de tous types, intertitres, notes de bas de page et notes finales ainsi que quatrièmes de couverture, il met en évidence les liens qui se tissent entre texte et paratextes, et éclaire les diverses grilles de lecture qui s'offrent alors au lecteur. C'est un regard original et inédit que porte ici F. Parisot sur l'oeuvre du grand romancier que la critique ne cesse d'explorer comme en témoigne la bibliographie proposée à la fin de l'ouvrage.