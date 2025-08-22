Inscription
Tout savoir sur le vin

Myriam Huet

Un beau livre pour tout connaître sur le vin ! Un ouvrage 100% dédié au vin pour (re)découvrir tout l'univers viticole Un livre complet sur tous les différents vins : régions viticoles, cépages, culture et vinification, conservation et dégustation, appellations et grands crus, vocabulaire des oenologues... En bonus, de nombreux conseils et astuces pour reconnaître leurs subtilités et les consommer de la meilleure des façons. Un ouvrage illustré de belles photographies Contenu rédigé par l'oenologue Myriam Huet Un beau livre grand format avec du doré sur la couverture

Par Myriam Huet
Chez Editions 365

|

Auteur

Myriam Huet

Editeur

Editions 365

Genre

Vins et savoirs

Tout savoir sur le vin

Myriam Huet

Paru le 22/08/2025

366 pages

Editions 365

21,95 €

9782383827948
