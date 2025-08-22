Inscription
Agenda Flower thérapie

Emilie de Castro

L'Agenda Flower thérapie est un agenda pour s'organiser au quotidien orné des belles illustrations fleuries d'Emilie de Castro. A retrouver dans son agenda : - Une couverture unique illustrée par Emilie de Castro avec du doré - Chaque mois, une grande page mensuelle avec de grandes cases et une illustration unique d'Emilie de Castro - Une double-page par semaine pour noter ses rendez-vous - Des pages "Mon petit herbier" pour coller ses fleurs séchées et les conserver avec soi toute l'année - De nombreuses pages bonus : anniversaires à souhaiter, idées cadeaux, budget vacances, identifiants utiles, numéros utiles, etc. - 2 pages de stickers pour décorer son agenda Format : 12 x 15 cm - Agenda millésimé sur 12 mois, de janvier à décembre 2026

Par Emilie de Castro
Chez Editions 365

Auteur

Emilie de Castro

Editeur

Editions 365

Genre

Agendas adulte

Agenda Flower thérapie

Emilie de Castro

Paru le 22/08/2025

365 pages

Editions 365

12,50 €

9782383826958
