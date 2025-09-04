Inscription
Les vrais sages sont des rebelles

Chiara Pastorini, Perceval Barrier, Charles Pépin

Découvrez la philosophie autrement dans cette intégrale qui réunit 70 penseurs majeurs de l'histoire, racontés avec humour et intelligence pour les jeunes esprits curieux dès 9 ans ! Préparez vous pour un voyage passionnant à travers les plus grandes pensées philosophiques, de l'Antiquité à nos jours. Accompagnez Sénèque, Gandhi, Simone de Beauvoir et bien d'autres dans leur quête de sagesse. Cette intégrale transforme les grandes questions de la vie en aventures captivantes avec des récits amusants et des situations du quotidien qui éclairent les concepts philosophiques les plus profonds. Cette approche novatrice, saluée par les spécialistes, rend la sagesse accessible et passionnante pour tous. Une autre façon de parler de philo aux enfants, plus incarnée, à travers des histoires personnelles, des anecdotes, de l'humour en BD.

Par Chiara Pastorini, Perceval Barrier, Charles Pépin
Chez Nathan

|

Auteur

Chiara Pastorini, Perceval Barrier, Charles Pépin

Editeur

Nathan

Genre

BD jeunesse divers

Les vrais sages sont des rebelles

Chiara Pastorini, Perceval Barrier

Paru le 04/09/2025

304 pages

Nathan

29,00 €

