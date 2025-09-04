Inscription
#Bande dessinée jeunesse

La plus belle des magies

Anais Roland

ActuaLitté
A l'Académie d'Alcius, Eva doit résoudre le mystérieux Puzzle d'Amexon. Entre magie et rivalités, son année scolaire prend un tournant inattendu quand Alaric, le parti le plus convoité, s'intéresse à elle. L'Académie d'Olidius est en ébullition : cette année, l'un de ses meilleurs élèves va résoudre le Puzzle d'Amenon. Il rendra ainsi au royaume une partie de sa magie, dont tous ses habitants ont cruellement besoin. Si Eva, comme tous les autres, est fascinée par l'artefact, elle a d'autres chats à fouetter. Alaric, le meilleur parti d'Elenvar, la courtise et lui demande toute son attention. Sa plus grande rivale, en plus d'être insupportablement parfaite, met son nez dans ses affaires. Et pour couronner le tout, un mystérieux admirateur lui envoie des lettres enflammées. Cette année ne sera pas de tout repos...

Par Anais Roland
Chez Nathan

|

Auteur

Anais Roland

Editeur

Nathan

Genre

Romans, témoignages & Co

La plus belle des magies

Anais Roland

Paru le 04/09/2025

64 pages

Nathan

8,00 €

9782095053086
