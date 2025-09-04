Inscription
#Album jeunesse

Cache-cache petit zèbre

Mélisande Luthringer

Partez à l'aventure avec Petit Zèbre dans la savane ! Un livre tout-carton pour développer en douceur la motricité de bébé. Ce livre tout-carton robute invite les tout-petits dans un safari enchanteur. A travers 4 doubles-pages colorées, bébé découvre les amis de Petit Zèbre : l'hippopotame joueur, le bébé babouin rieur, le crocodile souriant. Les 5 grands flaps en feutrine découpés stimulent naturellement sa curiosité. Conçu spécialement pour les petites mains dès 6 mois , ce livre développe la motricité fine et enrichit le vocabulaire de bébé. Les illustrations douces et les couleurs vives captivent l'atetntion des tout-petits. Un livre qui deviendra un indispensable de la bibliothèque de bébé !

Par Mélisande Luthringer
Chez Nathan

|

Auteur

Mélisande Luthringer

Editeur

Nathan

Genre

Livres à toucher

Cache-cache petit zèbre

Mélisande Luthringer

Paru le 04/09/2025

8 pages

Nathan

7,40 €

9782095047306
