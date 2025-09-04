Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Pia l'intrépide

Quitterie Simon, Maya Orhan

ActuaLitté
Partez pour une aventure palpitante en Afrique avec Pia, une jeune héroïne attachante qui mène l'enquête pour restituer un masque ancestral. Découvrez les aventures de Pia et sa mère, dirigeantes de l'agence NoRisk, dans leur mission en Afrique de l'Ouest. Un simple échange de valise à l'aéroport déclenche une course-poursuite haletante. Accompagnée de son ami Adam et de son chat Kakao, Pia devra faire preuve de courage et d'ingéniosité pour restituer un masque sacré au peuple Sénoufo. Cette BD mêle habilement enquête, culture et aventure avec des personnages attachants dans une histoire qui sensibilise au sujet de la restitution d'oeuvres d'art. Bande dessinée - 8 ans et plus

Par Quitterie Simon, Maya Orhan
Chez Nathan

Auteur

Quitterie Simon, Maya Orhan

Editeur

Nathan

Genre

BD jeunesse divers

Pia l'intrépide

Quitterie Simon

Paru le 04/09/2025

80 pages

Nathan

13,95 €

ActuaLitté
9782095030117
© Notice établie par ORB
