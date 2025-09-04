Pia l'intrépide

Partez pour une aventure palpitante en Afrique avec Pia, une jeune héroïne attachante qui mène l'enquête pour restituer un masque ancestral. Découvrez les aventures de Pia et sa mère, dirigeantes de l'agence NoRisk, dans leur mission en Afrique de l'Ouest. Un simple échange de valise à l'aéroport déclenche une course-poursuite haletante. Accompagnée de son ami Adam et de son chat Kakao, Pia devra faire preuve de courage et d'ingéniosité pour restituer un masque sacré au peuple Sénoufo. Cette BD mêle habilement enquête, culture et aventure avec des personnages attachants dans une histoire qui sensibilise au sujet de la restitution d'oeuvres d'art. Bande dessinée - 8 ans et plus