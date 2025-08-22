La contrebande

Il y a dix femmes. Dix corps, dix paroles. Toutes issues du théâtre ou du cinéma : dix contrebandières, toutes habitées par le désir de chercher quelque chose qui n'est pas de ce monde, de combattre la honte, l'asservissement amoureux, les humiliations, la morgue masculine, le silence imposé, les fardeaux de l'héritage ou de l'ambition, pour objecter, exister, vivre, tout changer. Des femmes du monde du cinéma et du théâtre prennent voix pour réécrire les mythes fondateurs de l'Histoire littéraire dont elles furent les actrices. A des personnages célèbres "réinventés" (Ophélie de Hamlet, Elvire de Dom Juan, Macha de La Mouette, Chimène du Cid), succèdent des figures "historiques" : Thérèse Du Parc, l'une des premières comédiennes de théâtre, de la troupe de Molière avant de rejoindre l'hôtel de Bourgogne, entre grandeur et misères, morte à 35 ans des suites d'un avortement après de multiples maternités, et Margaret Hugues, première actrice professionnelle anglaise, première Desdémone de l'histoire, grande briseuse de conventions sociales. Ou du côté des contemporaines : Peg Entwistle, actrice américaine rongée par le doute qui se suicide en sautant du haut des lettres blanches du panneau Hollywoodland ; Scarlett Johansson qui appelle sa mère en pleine nuit, depuis le tournage de Lost inTranslation ; ou encore Charlotte, le personnage interprété par Scarlett Johansson dans ce même film de Sofia Coppola, ultime jeu de miroirs et de questionnement sur l'identité, et de reconquête de son histoire. Avec ces contrebandières, Fabrice Melquiot déconstruit les héritages culturels de la littérature occidentale, en revisitant les classiques, Shakespeare, Molière, Corneille ou Tchekhov, et ouvrant la voie à des destinées de femmes artistes plus contemporaines.