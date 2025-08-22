Inscription
Au coeur de la forêt

Giorgio Volpe, Paolo Proietti

Un album plein de poésie et de tendresse signé Paolo Proetti sur la beauté de l'automne et l'amitié. Dans la forêt, l'automne s'installe et chacun prépare son terrier pour l'hiver. Ours, lui, décide de passer une partie de la saison éveillé, à prendre soin de ses amis endormis et de leur abri. Et si, au coeur de l'hiver, c'était à son tour d'être chouchouté ? Une histoire tendre et poétique sur l'amitié, la solidarité et le bonheur d'être ensemble.

Par Giorgio Volpe, Paolo Proietti
Chez Circonflexe

Auteur

Giorgio Volpe, Paolo Proietti

Editeur

Circonflexe

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Au coeur de la forêt

Giorgio Volpe, Paolo Proietti

Paru le 22/08/2025

32 pages

Circonflexe

13,95 €

9782378625474
