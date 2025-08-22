Au coeur de la forêt

Un album plein de poésie et de tendresse signé Paolo Proetti sur la beauté de l'automne et l'amitié. Dans la forêt, l'automne s'installe et chacun prépare son terrier pour l'hiver. Ours, lui, décide de passer une partie de la saison éveillé, à prendre soin de ses amis endormis et de leur abri. Et si, au coeur de l'hiver, c'était à son tour d'être chouchouté ? Une histoire tendre et poétique sur l'amitié, la solidarité et le bonheur d'être ensemble.