Riche comme Crésus et autres expressions tirées de l’histoire gréco-romaine

Rêvez-vous d'être riche comme Crésus ? De vous laisser aller aux délices de Capoue ? Ou avez-vous adopté au contraire un mode de vie spartiate afin de faire face au changement climatique, moderne épée de Damoclès ? Venues de l'histoire grecque ou romaine, ces expressions appartiennent à notre langue, mais nous ne connaissons pas toujours leur origine ni parfois leur sens exact. Brigitte Heller les dépiaute une à une, les classant par ordre chronologique, éclairant leur sens, narrant les faits historiques qui leur ont donné le jour, et ne se prive pas pour en ajouter de nouvelles. Ses textes, joliment et précisément traduits par un latiniste passionné, vous donneront envie de franchir le Rubicon !