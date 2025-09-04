Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Penser en résistance dans la Chine d'aujourd'hui

Anne Cheng, Chloé Froissart, Eric Vigne

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Aujourd'hui, en Chine, le régime se durcit et exerce un contrôle idéologique étroit sur les universités, rétrécissant chaque jour l'espace du débat et de l'analyse objective. Comment, dans ces conditions, les intellectuels peuvent-ils continuer de penser de façon critique, mener leurs recherches, se faire entendre ? Sous quelles formes et... à quel prix ? Dans ce livre, Anne Cheng et Chloé Froissart offrent l'hospitalité de la traduction à des textes de penseurs dont certains sont emprisonnés, d'autres victimes de rétorsions. Entre les lignes, la résistance s'y exprime par des voies détournées, que des commentateurs se proposent de décrypter. Ces voix, qui nous rappellent à quel point il n'est pas permis de penser librement en Chine malgré l'image de grande puissance responsable qu'elle prétend renvoyer, perpétuent la tradition des "remontrances à l'empereur" et illustrent courageusement l'idée d'une citoyenneté éclairée, animée par "un esprit indépendant et une pensée libre". Contributions de Ge Zhaoguang, Guo Yuhua, He Weifang, Ilham Tohti, Jin Zhiyuan, Liu Yu, Rahile Dawut, Tsering Woeser, Wang Lixiong, Xu Jilin, Xu Zhangrun, Zhang Qianfan, Zhou Baosong et Zi Zhongyun.

Par Anne Cheng, Chloé Froissart, Eric Vigne
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Anne Cheng, Chloé Froissart, Eric Vigne

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Chine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Penser en résistance dans la Chine d'aujourd'hui par Anne Cheng, Chloé Froissart, Eric Vigne

Commenter ce livre

 

Penser en résistance dans la Chine d'aujourd'hui

Anne Cheng, Chloé Froissart

Paru le 04/09/2025

573 pages

Editions Gallimard

11,10 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073108708
9782073108708
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.