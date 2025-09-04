Inscription
#Polar

813

Maurice Leblanc, Adrien Goetz

Arsène Lupin est de retour pour la plus grandiose, mais aussi la plus sombre de ses aventures. Le diamantaire Kesselbach est assassiné dans sa chambre d'hôtel, bientôt suivi de deux autres victimes. Les indices tendent à incriminer Lupin ; mais, on le sait, Lupin ne tue jamais... n'est-ce pas ? Tout au long de cette intrigue haletante, il se démènera pour percer le secret de Kesselbach, qui repose sur deux formules mystérieuses : "APOON" et "813". Les déchiffrer pourrait bien lui servir l'Europe sur un plateau... Fini les cambriolages destinés à enrichir ses collections : héros aux multiples visages, il joue désormais dans la cour des grands de ce monde. Manipulant son entourage sans aucun scrupule, il ira partout où l'entraînera sa folie des grandeurs, sans toutefois semer l'ignoble meurtrier, qui met à mal, pour la première fois, son assurance légendaire. Dans ce roman paru en 1910, Leblanc brosse un portrait nuancé du gentleman-cambrioleur, charmeur toujours au bord du précipice. Il signe avec 813 un grand classique de la littérature policière. Avec dix gravures d'époque.

Par Maurice Leblanc, Adrien Goetz
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Maurice Leblanc, Adrien Goetz

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Romans d'espionnage

813

Maurice Leblanc

Paru le 04/09/2025

624 pages

Editions Gallimard

7,60 €

9782073083814
