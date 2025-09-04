Inscription
#Roman francophone

Parle tout bas

Elsa Fottorino

"Il faudrait me faire discrète. Ca je savais faire. Je m'étais entraînée depuis l'enfance. Le reste je m'en débrouillerais". Victime d'un viol dans une forêt à l'âge de dix-neuf ans, une jeune femme tait sa douleur après le classement sans suite de sa plainte. Douze ans plus tard, alors qu'elle a continué de vivre et d'aimer - elle est mère d'une petite fille et attend un deuxième enfant -, elle reçoit un appel du commissariat : un suspect a été identifié et, cette fois, il y aura bien un procès. L'annonce glaçante la confronte à son passé et au silence qui lui a été imposé.

Par Elsa Fottorino
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Elsa Fottorino

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Paru le 04/09/2025

170 pages

7,60 €

ActuaLitté
