#Bande dessinée jeunesse

My Perfect Life

Fanny Soubiran, Lynda Barry

Quand Jan, simple mortel tombe amoureux de Guerre, l'un des Quatre Cavaliers de l'Apocalypse, on pourrait s'attendre au pire. Et pourtant... Dans un monde de désolation où toute trace de vie à disparu, prend forme la plus douce et paisible des histoires d‘amour. Au coeur d'un univers aux limites inconnues, deux amants partent à la découverte de leur intimité naissante, comme une graine qu'on plante et qui s'épanouit loin du tumulte. De la destruction à la renaissance, l'amour vécu pleinement réhabilite tout et apaise pour l'éternité. Corentin Garrido nous a déjà montré sa virtuosité dans Astroboy (La 5e Couche) et Tout va bien (Fidèle). Avec Le Bonheur, il nous fait découvrir des talents dignes d'un sculpteur de la renaissance... On pourrait presque toucher les corps de ses personnages tant la chair est incarnée ! Mais les références de ce récit fantastique sont bien contemporaines et se situent plus autour de la série Twilight ou de Colourful days de Gengoroh Tagame. A travers cette romance aussi belle qu'improbable, Corentin s'interroge sur la finalité d'une histoire d'amour, fut-elle douce et légère. Que désirent Jan, l'humain, et Guerre, l'immortel ? Et nous, que cherchons-nous ? La réponse est peut-être dans le titre...

Par Fanny Soubiran, Lynda Barry
Chez Editions ça et là

|

Auteur

Fanny Soubiran, Lynda Barry

Editeur

Editions ça et là

Genre

BD jeunesse divers

My Perfect Life

Lynda Barry trad. Fanny Soubiran

Paru le 22/08/2025

128 pages

Editions ça et là

18,00 €

9782369904168
