Saint Malo a abrité tant de leurs souvenirs communs... Plongée dans ce décor qui n'a pas changé, absorbée par ses pensées, Elise y effectue un pèlerinage nostalgique. Elle recherche autour d'elle la présence d'Hugo, elle se cherche. Elle cherche à vivre avec son absence. "Ce qui tient debout" donne voix à ces deux personnages aux enfances imbriquées. Semé d'indices, le récit installe goutte à goutte leur équilibre fusionnel, leur complicité, mais aussi leur séparation inéluctable. Ce livre est soutenu par le CNL.