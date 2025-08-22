Inscription
#Imaginaire

Ce qui tient debout

Juliette Pellizer

ActuaLitté
Saint Malo a abrité tant de leurs souvenirs communs... Plongée dans ce décor qui n'a pas changé, absorbée par ses pensées, Elise y effectue un pèlerinage nostalgique. Elle recherche autour d'elle la présence d'Hugo, elle se cherche. Elle cherche à vivre avec son absence. "Ce qui tient debout" donne voix à ces deux personnages aux enfances imbriquées. Semé d'indices, le récit installe goutte à goutte leur équilibre fusionnel, leur complicité, mais aussi leur séparation inéluctable. Ce livre est soutenu par le CNL.

Par Juliette Pellizer
Chez Vraoum !

|

Auteur

Juliette Pellizer

Editeur

Vraoum !

Genre

Divers

Commenter ce livre

 

Ce qui tient debout

Juliette Pellizer

Paru le 22/08/2025

80 pages

Vraoum !

16,00 €

ActuaLitté
9782365353625
© Notice établie par ORB
