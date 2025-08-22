La mésentente

Ce livre a paru en 1995. Après l'effondrement de l'empire soviétique, l'Occident proclamait alors le retour de la pensée politique et le triomphe de la démocratie. Mais ce triomphe prenait un visage singulier. De plus en plus la discussion et le choix démocratiques s'identifiaient à l'accord des partis jadis opposés sur le fait qu'il n'y avait pas grand-chose à discuter parce que l'état global du monde imposait les seules solutions praticables. A cet ordre nécessaire des choses et des idées on donna le nom de consensus . Ce nom promettait la paix mais s'accompagnait en fait de la multiplication des formes d'exclusion et de la passion d'exclure. Cette bizarre conjoncture a amené Jacques Rancière à juger nécessaire de repenser la nature de la politique. Celle-ci n'est pas l'exercice du pouvoir en général mais celui d'un pouvoir bien particulier , le pouvoir du peuple, c'est-à-dire de ceux qui n'ont aucun titre particulier à exercer le pouvoir . C'est ce pouvoir paradoxal qui , dès la Grèce antique , s'est mis en travers d'un ordre normal des choses où le commandement revient à ceux qui y sont prédestinés par leur naissance ou leur richesse. C'est lui qui s'est affirmé dans les luttes d'émancipation modernes où les hommes et les femmes enfermés dans le monde privé de l'atelier ou du ménage se sont transformés en acteurs de ce monde commun qui les excluait. Le coeur de la politique, c'est l'affirmation du pouvoir des incomptés qui vient brouiller toute distribution ordonnée des parties de la société et des parts qui leur reviennent. A partir de là , il est possible de comprendre la nature du consensus. Celui-ci signifie la liquidation de cette action des incomptés et l'identification de la politique à la gestion étatique des intérêts , une gestion ramenée à la soumission à une nécessité posée comme objective, celle du monde globalisé sous la loi du libre marché. Il y a trente ans cette liberté se déclarait accordée aux formes de vie des individus et des groupes sociaux. Le livre montrait la violence inhérente à ce prétendu règne de la liberté. Au temps de Trump et d'Elon Musk , celle-ci éclate à nu. L'ordre consensuel est celui d'un capitalisme absolutisé qui veut régenter les corps et les esprits et construire un monde soumis au seul droit du plus fort. Ce livre appelle à retrouver, contre cette entreprise totalitaire, le sens de la politique comme exercice de la capacité des égaux. Une postface nouvelle en explicite l'histoire et les enjeux.