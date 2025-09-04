Vieillir ? Tout un art

Notre époque contemporaine nous fait vivre un étrange paradoxe : alors que notre société est de plus en plus vieillissante, elle semble nous imposer l'idée moderne selon laquelle la vieillesse n'est que dépérissement, impuissance, déréliction et l'antichambre de la mort. L'intention de ce livre est de faire sortir la vieillesse de la seule négativité. Son idée rectrice : la vieillesse est un fait et une expérience inéluctables, certes ; mais elle est un problème qui se pose à chacun d'entre nous ; elle est surtout un travail qui demande de notre part une dose d'actions et de liberté. Il ne s'agit pas ici de donner des leçons ou des recettes du bien vieillir. Il s'agit simplement de réfléchir avec quelques outils philosophiques sur la vertu, sur la force de vieillir ; de ramener la vieillesse à son activité, sa sérénité et, pourquoi pas, à sa gaieté. Bref, de faire de sa vieillesse un art : un art avec ses oeuvres, ses valeurs et ses styles.