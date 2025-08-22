Vous vous intéressez à la chasse ? Vous voulez passer l'examen du permis de chasser ? Ce manuel est pour vous ! L'édition 2016 de Réussir le permis de chasser a été entièrement revue et actualisée : nouveau texte ; nouvelles photos et illustrations ; nouveaux tableaux et schémas ; nouvelle mise en page. Réussir le permis de chasser, c'est : le programme officiel de l'examen du permis de chasser ; toutes les questions de l'examen et leurs réponses, explications à l'appui ; des schémas, croquis et tableaux comparatifs ; des conseils en matière de tir et de sécurité ; tout ce qu'il faut savoir sur les démarches administratives pour passer l'examen et valider son permis. Ce livre a été réalisé avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Par sa richesse d'informations sur les espèces, la sécurité, l'armement et te tir, l'organisation et la réglementation de la chasse en France, Réussir le permis de chasser est l'ouvrage de référence pour tous les futurs chasseurs. Mettez toutes les chances de votre côté !