Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

Kindergarten Wars Tome 10

You Chiba

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvrez la maternelle la plus sécurisée du monde et ses enseignants au tempérament... explosif ! Aux portes de la mort, Luke replonge dans des souvenirs douloureux... Accusé à tort du meurtre de ses collègues après avoir perdu la femme de sa vie, l'ancien flic n'avait plus qu'un seul souhait : mourir. Mais, une fois recruté par la maternelle Black, le jeune homme avait doucement repris goût à la vie grâce à l'affection des enfants. Pour écarter le danger que représente Aoba, galvanisé par la puissance de son adversaire, l'instituteur décide alors de jeter ses dernières forces dans le combat... Cette fois, arrivera-t-il à protéger ceux qui lui sont chers ? Travailler avec des enfants n'est pas de tout repos ! Entre deux activités toboggan, il ne faut pas oublier de s'occuper des kidnappeurs et autres tueurs à gages... Avec son mélange détonant d'humour, d'action et de romance, Kindergarten Wars est une véritable récré, les cocktails molotov en plus !

Par You Chiba
Chez Editions Ki-oon

|

Auteur

You Chiba

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Kindergarten Wars Tome 10 par You Chiba

Commenter ce livre

 

Kindergarten Wars Tome 10

You Chiba

Paru le 04/09/2025

Editions Ki-oon

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032721391
9791032721391
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.