Kindergarten Wars Tome 10

Découvrez la maternelle la plus sécurisée du monde et ses enseignants au tempérament... explosif ! Aux portes de la mort, Luke replonge dans des souvenirs douloureux... Accusé à tort du meurtre de ses collègues après avoir perdu la femme de sa vie, l'ancien flic n'avait plus qu'un seul souhait : mourir. Mais, une fois recruté par la maternelle Black, le jeune homme avait doucement repris goût à la vie grâce à l'affection des enfants. Pour écarter le danger que représente Aoba, galvanisé par la puissance de son adversaire, l'instituteur décide alors de jeter ses dernières forces dans le combat... Cette fois, arrivera-t-il à protéger ceux qui lui sont chers ? Travailler avec des enfants n'est pas de tout repos ! Entre deux activités toboggan, il ne faut pas oublier de s'occuper des kidnappeurs et autres tueurs à gages... Avec son mélange détonant d'humour, d'action et de romance, Kindergarten Wars est une véritable récré, les cocktails molotov en plus !