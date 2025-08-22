Inscription
#Essais

De A à Sexe

Agathe Thierry-Deflou

Le lexique sexo et psy indispensable pour mieux se comprendre et comprendre les autres, par une psychiatre et sexologue ! L'ABECEDAIRE DES SEXUALITES, DU PLAISIR ET DU RESPECT After care, Consentement, Genre, Kink, Orientation sexuelle, Safe word, Zapping... tu as sûrement déjà lu ou entendu ces mots, mais sais-tu vraiment ce qu'ils veulent dire et ce qu'ils impliquent ? Découvre dans cet abécédaire tous les termes incontournables qui reflètent la diversité des identités, des pratiques sexuelles et des concepts qui y sont associés, pour mieux te comprendre, t'épanouir dans TA sexualité et construire des relations épanouies ! - 64 entrées diverses et résolument actuelles - Un ton direct et sans tabou - Des éclairages psy et sexo ultrabienveillants

Par Agathe Thierry-Deflou
Chez Vuibert

|

Auteur

Agathe Thierry-Deflou

Editeur

Vuibert

Genre

Sexualité

De A à Sexe

Agathe Thierry-Deflou

Paru le 22/08/2025

160 pages

Vuibert

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

