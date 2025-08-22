Les écrans, ça s'apprend !

Le premier guide signé COLORI à destination des parents qui veulent transmettre les bonnes pratiques numériques à leur(s) enfant(s) Parents, vous êtes perdus face aux écrans qui entourent vos enfants ? Plutôt que d'interdire ces outils qui font désormais partie intégrante de leur environnement, apprenez à les accompagner pour en faire une force. Ce guide pratique vous donne toutes les clés pour comprendre en profondeur les enjeux du numérique et établir avec les écrans une relation saine et éclairée en famille, dès la petite enfance et jusqu'à l'adolescence. - Un état des lieux clair des usages des écrans chez les enfants et de leurs véritables impacts sur leur santé, leur développement, mais aussi sur l'environnement et les inégalités ; - Des conseils pratiques adaptés à l'âge de votre enfant pour poser un cadre éducatif solide, anticiper les risques et préparer sereinement l'arrivée de l'adolescence ; - 10 activités ludiques et accessibles pour introduire les bases du numérique et renforcer les liens familiaux autour de ces enjeux ; - Le témoignage d'experts reconnus en psychologie, cybersécurité, éducation ou encore intelligence artificielle. LE GUIDE POUR TRANSFORMER LES ECRANS EN ALLIES EDUCATIFS ET ACCOMPAGNER VOS ENFANTS VERS UN USAGE PLUS RESPONSABLE, CREATIF ET CITOYEN DU NUMERIQUE !