Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Les écrans, ça s'apprend !

Serge Tisseron, Amélia Matar

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le premier guide signé COLORI à destination des parents qui veulent transmettre les bonnes pratiques numériques à leur(s) enfant(s) Parents, vous êtes perdus face aux écrans qui entourent vos enfants ? Plutôt que d'interdire ces outils qui font désormais partie intégrante de leur environnement, apprenez à les accompagner pour en faire une force. Ce guide pratique vous donne toutes les clés pour comprendre en profondeur les enjeux du numérique et établir avec les écrans une relation saine et éclairée en famille, dès la petite enfance et jusqu'à l'adolescence. - Un état des lieux clair des usages des écrans chez les enfants et de leurs véritables impacts sur leur santé, leur développement, mais aussi sur l'environnement et les inégalités ; - Des conseils pratiques adaptés à l'âge de votre enfant pour poser un cadre éducatif solide, anticiper les risques et préparer sereinement l'arrivée de l'adolescence ; - 10 activités ludiques et accessibles pour introduire les bases du numérique et renforcer les liens familiaux autour de ces enjeux ; - Le témoignage d'experts reconnus en psychologie, cybersécurité, éducation ou encore intelligence artificielle. LE GUIDE POUR TRANSFORMER LES ECRANS EN ALLIES EDUCATIFS ET ACCOMPAGNER VOS ENFANTS VERS UN USAGE PLUS RESPONSABLE, CREATIF ET CITOYEN DU NUMERIQUE !

Par Serge Tisseron, Amélia Matar
Chez Vuibert

|

Auteur

Serge Tisseron, Amélia Matar

Editeur

Vuibert

Genre

Education de l'enfant

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les écrans, ça s'apprend ! par Serge Tisseron, Amélia Matar

Commenter ce livre

 

Les écrans, ça s'apprend !

Amélia Matar

Paru le 22/08/2025

224 pages

Vuibert

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782311151466
9782311151466
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.