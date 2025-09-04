Le mariage du loup

Quand l'identité transcende les limites de l'espèce. Un roman de Franck Bessière où deux destins, humain et animal, s'entrelacent dans un monde en mutation. Le vieux loup a quitté la meute. Il le sait, il le sent : sa louve, qui a cheminé à ses côtés pendant de si nombreuses lunes, est partie en direction du territoire des humains. Il doit partir à sa recherche. La protéger. Coûte que coûte. Parisien et célibataire endurci, Simon Verde travaille pour la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères. Rapatriement de Français victimes de la " révolte animale " à l'étranger, quelques affaires d'espèces invasives... Un poste de bureaucrate un peu solitaire, en somme. Alors qu'il profite de ses congés dans le Sud, un loup fait irruption sur le marché de Toulon. La foule terrifiée se disperse, mais Simon ne ressent aucune peur ; le regard familier de la bête le subjugue. Cette apparition l'entraîne dans une traque acharnée au cours de laquelle il devra décider s'il doit chasser ou protéger. Une aventure folle dans une société en mouvement, sur les traces du transpécisme.