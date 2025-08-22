Inscription
#Roman francophone

Il n'y a pas de plus grande force que l'amour

Rainer Maria Rilke, Micha Venaille, Yvette Wiener

ActuaLitté
L'admiration la plus immédiate de la vie, voici le secret de Rilke. Véritable ami des femmes, il en aima de nombreuses dont, parmi les plus célèbres, Lou Andreas-Salomé et Merline Baladine Klossowska. A ces amours, la plus belle et difficile aventure de sa vie, il fit, dans son oeuvre, une place singulière, dont le romantisme lyrique nourrit notre vision de la sentimentalité. C'est toute l'originalité de ce livre, que de donner ces lettres, poèmes et prose, méticuleusement choisis dans l'oeuvre immense, débusquant des trouvailles qui raviront les lecteurs. Rilke nous le conseille, il nous faut considérer l'amour comme un pari et un apprentissage au lieu de nous perdre dans des jeux fragiles et frivoles auxquels certains se livrent pour se dérober à la gravité de l'existence. Rilke a ce don, à nul autre pareil, d'écrire en ami, en intime. Sa vision du monde et des êtres, son humanité lucide et généreuse nous font saisir en profondeur ce que nous savons : il n'y a pas de plus grande force que l'amour.

Par Rainer Maria Rilke, Micha Venaille, Yvette Wiener
Chez Belles Lettres

|

Auteur

Rainer Maria Rilke, Micha Venaille, Yvette Wiener

Editeur

Belles Lettres

Genre

Littérature Allemande

Retrouver tous les articles sur Il n'y a pas de plus grande force que l'amour par Rainer Maria Rilke, Micha Venaille, Yvette Wiener

Commenter ce livre

 

Il n'y a pas de plus grande force que l'amour

Rainer Maria Rilke trad. Micha Venaille, Yvette Wiener

Paru le 22/08/2025

110 pages

Belles Lettres

11,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782251457833
9782251457833
© Notice établie par ORB
plus d'informations

