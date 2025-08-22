L'admiration la plus immédiate de la vie, voici le secret de Rilke. Véritable ami des femmes, il en aima de nombreuses dont, parmi les plus célèbres, Lou Andreas-Salomé et Merline Baladine Klossowska. A ces amours, la plus belle et difficile aventure de sa vie, il fit, dans son oeuvre, une place singulière, dont le romantisme lyrique nourrit notre vision de la sentimentalité. C'est toute l'originalité de ce livre, que de donner ces lettres, poèmes et prose, méticuleusement choisis dans l'oeuvre immense, débusquant des trouvailles qui raviront les lecteurs. Rilke nous le conseille, il nous faut considérer l'amour comme un pari et un apprentissage au lieu de nous perdre dans des jeux fragiles et frivoles auxquels certains se livrent pour se dérober à la gravité de l'existence. Rilke a ce don, à nul autre pareil, d'écrire en ami, en intime. Sa vision du monde et des êtres, son humanité lucide et généreuse nous font saisir en profondeur ce que nous savons : il n'y a pas de plus grande force que l'amour.