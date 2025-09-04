Inscription
Christophe Billon, Julie Smith

ActuaLitté
La vie nous réserve des défis parfois complexes et déroutants. La première étape cruciale pour les affronter est de se mobiliser, mais comment y parvenir efficacement et, si besoin, comment être aidé ? Organisé sous forme de lettres, A lire quand... est votre compagnon pour répondre aux questions que vous vous posez dans les moments éprouvants de confusion, de stress, de vulnérabilité... Ainsi, il vous guide quand : - Vous pensez trop - On ne vous rend pas votre amour - Votre voix intérieure est votre pire critique - Vous vous trompez en tant que parent - Le chagrin vous submerge, etc. Recueil de réflexions et de sagesse, ce livre propose également des outils simples pour améliorer votre santé mentale et commencer à avancer vers un mieux-être. A ouvrir dans l'incertitude et à refermer prêt à passer à l'action ! Psychologue clinicienne, le Dr Julie Smith est aussi auteure à succès et créatrice de contenu. Après avoir travaillé au sein du NHS et en cabinet privé, Julie s'est donné pour mission de délivrer une éducation en santé mentale de qualité et accessible sur les réseaux sociaux, où elle compte 8 millions d'abonnés. Paru chez Leduc, son précédent livre Pourquoi personne ne m'en a parlé avant ? s'est vendu à plus de 1 million d'exemplaires en anglais et a été traduit dans le monde entier.

Par Christophe Billon, Julie Smith
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Christophe Billon, Julie Smith

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Réussite personnelle

A lire quand...

Julie Smith trad. Christophe Billon

Paru le 04/09/2025

400 pages

Leduc.s éditions

20,90 €

9791028534059
© Notice établie par ORB
