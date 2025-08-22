Le train des enfants

Un roman de Viola Ardone sur l'Italie de l'après-guerre, les inégalités sociales et les déchirures familiales. Une édition enrichie de tous les outils pour préparer le Bac de français. Le roman : Quartiers pauvres de Naples, 1946. Amerigo, sept ans, doit quitter sa mère Antonietta. Elle l'a inscrit à un programme proposé par le Parti communiste italien. Partant du Sud, Amerigo prendra le train pour le Nord, où une famille paysanne l'accueillera pour six mois. Qu'est-ce qui l'attend au Nord ? Un avenir meilleur, peut-être ? Devra-t-il, pour cela, renoncer à ses origines et s'éloigner de sa propre mère ? Dans ce roman inspiré de faits historiques, la romancière italienne Viola Ardone raconte à hauteur d'enfant les divisions de son pays et les blessures de l'histoire. Les objets d'étude : Le roman et le récit du XVIIIe au XXIe siècle (2de) - Le roman et le récit du Moyen Age au XXIe siècle (1re) L'accompagnement pédagogique : - Une présentation complète pour découvrir l'autrice et le contexte - Le texte intégral et un extrait audio - Des axes d'étude avec des questions, des encadrés sur les grandes notions littéraires et une préparationprogressive aux épreuves écrite et orale - Un groupement de textes problématisé : l'enfance mise à mal - Une synthèse et des citations clés pour récapituler les enjeux du texte - Méthode : des fiches et des exemples pour se préparer à l'examen - En audio : une épreuve orale complète du Bac pour se mettre en situation - Tout levocabulaire de l'analyse de texte : récit, tonalités, figures de style - En + : uncahier iconographique de 8 pages en couleurs pour les prolongements culturels et artistiques