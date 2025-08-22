Inscription
Les aventures de Tom Sawyer

Cécile Pellissier, Mark Twain

Le célèbre roman d'aventures de Mark Twain, abrégé pour les élèves de collège. Une nouvelle édition enrichie d'un accompagnement pédagogique et d'illustrations. Le récit : Tom Sawyer est le garnement le plus effronté de Saint-Petersburg, un village situé sur les rives du Mississippi, aux Etats-Unis. Il sèche l'école, ment, fugue, traîne avec son ami Huckleberry Finn, et ses ruses font tourner en bourrique sa vieille tante Polly. Mais surtout, Tom rêve d'aventures : il a pour sérieux plans de carrière de se faire chef sioux ou capitaine d'un vaisseau pirate, comme les personnages des romans qu'il dévore... Une nuit, Tom se retrouve par hasard témoin d'un crime. Face à cette terrible réalité, saura-t-il agir en héros ? Dans ce classique de la littérature américaine du XIXe siècle, Mark Twain livre une véritable ode à l'enfance, à ses jeux et à ses aventures. Edition par extraits. L'objet d'étude : Partir à l'aventure ! (6e) L'accompagnement pédagogique : - Une présentation visuelle et accessible pour découvrir l'auteur, l'époque et le genre - Une sélection des passages clés du roman et des extraits audio - Des séances d'étude de l'oeuvre avec des questions, des encadrés sur les grandes notions littéraires et des activités variées - Un groupement de textes et d'images pour prolonger le thème : les enfants héros et héroïnes de romans d'aventures - Un bilan pour retenir l'essentiel - Méthode : des fiches simples et efficaces pour travailler ses compétences

Par Cécile Pellissier, Mark Twain
Chez Magnard

|

Auteur

Cécile Pellissier, Mark Twain

Editeur

Magnard

Genre

Collège

Les aventures de Tom Sawyer

Mark Twain

Paru le 22/08/2025

224 pages

Magnard

3,99 €

9782210784291
