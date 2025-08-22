L'APF, retours et détours

A l'origine de ce numéro, une date anniversaire, décembre 1964, création de l'Association psychanalytique de France. Un moment de commémoration, donc, pour accueillir les souvenirs tout en maintenant la mobilité face à un temps ritualisé, un rien figé. Mais commémorer appelle des relents tragiques où plane l'ombre de la guerre. Craindre la survenue de la péripétie à venir impose de quitter commémorer au bénéfice d'un acte spécifique de la psychanalyse : remémorer, qui permet d'appréhender le présent à la lumière d'éléments passés, suscitant des interprétations imprévues et des dégagements salutaires. Dans ce numéro nous avons souhaité accueillir des contributions qui présentent un panorama en prise avec le passé autant avec l'actuel afin d'envisager des pistes de réflexion pour les temps à venir. Face à cette tentative de faire histoire, nous nous sommes trouvés devant plusieurs possibilités : s'arrêter sur la biographie de ses acteurs, apprécier le mouvement des analystes en leur histoire commune ou étudier la fabrique et l'évolution de concepts ? Les auteurs se penchent sur les diverses influences et les temps forts dont ils se sentent redevables dans leurs parcours de formation, dans leurs recherches comme dans l'évolution de leur pratique. Chacun des textes qui suit met l'accent sur les passages et les rencontres, sur les déroutements de trajectoires : ils s'inscrivent de fait dans la longue évolution de l'analyse depuis ses commencements. Celle-ci chemine en des temps troublés, avec des obstacles placés sur sa route, selon une progression qui, à l'instar de celle de Gradiva, tente de conserver l'élégante détermination de son allure.