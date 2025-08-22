Inscription
#Beaux livres

Manhattan Project

Neil deGrasse Tyson, Jan Staller

ActuaLitté
Dix ans d'exploration photographique de Manhattan's West Side Manhattan Project est un ensemble de photographies qui capture l'évolution du paysage urbain de Manhattan's West Side au cours de la dernière décennie. Ce que ces images explorent grâce au pouvoir révélatoire de la photographie n'est rien de moins que la transformation architecturale d'une ville. Si les travaux antérieurs de Jan Staller mettaient l'accent sur le déclin industriel, ceux de la décennie écoulée se focalisent sur l'essor de la construction en grande hauteur. Par ses zooms isolant les uns des autres les matériaux de construction, Staller transcende l'ordinaire en extraordinaire. Les images qui en résultent, et qui évoquent des dessins ou des tableaux abstraits, révèlent la beauté cachée et les qualités formelles de ces éléments souvent négligés. Le projet réinvente la ville non comme une entité monolithique, mais comme un agencement de détails complexes. Il célèbre l'interaction de la lumière, de la forme et de la texture, invitant le spectateur à repenser le familier et à découvrir le potentiel artistique de l'environnement urbain. L'oeil artistique de Jan Staller transforme des matériaux de construction ordinaires en d'éblouissantes compositions abstraites ; Le projet invite le spectateur à découvrir la beauté cachée et le potentiel artistique de l'environnement urbain ; Le projet séduira les collectionneurs d'art comme les passionnés de photographie

Par Neil deGrasse Tyson, Jan Staller
Chez Cinq Continents

|

Auteur

Neil deGrasse Tyson, Jan Staller

Editeur

Cinq Continents

Genre

Thèmes photo

Manhattan Project

Neil deGrasse Tyson, Jan Staller

Paru le 22/08/2025

144 pages

Cinq Continents

45,00 €

ActuaLitté
9791254600955
© Notice établie par ORB
