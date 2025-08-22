Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Les derniers jours du Parti socialiste

Aurélien Bellanger

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans cette Comédie humaine des temps modernes, Bellanger fait le portrait sans concession d'une gauche désenchantée. Début du XXIe siècle. Deux philosophes que tout oppose rêvent de prendre d'assaut la République des Lettres. Un apparatchik de seconde zone, agitateur d'idées au Parti socialiste, a lui pour obsession de sauver la République laïque. Alors que la publication de caricatures par un journal satirique déclenche une crise géopolitique inédite et une succession d'attentats, ces trois ambitieux créent un mouvement secret qui va entraîner le pays vers un destin imprévisible. "Un roman à clés, puissamment satirique". Mediapart Aurélien Bellanger construit de livre en livre une Comédie humaine des temps modernes. Après les récents succès de Téléréalité , du Vingtième Siècle et du Musée de la jeunesse , il retrouve ici son sujet de prédilection, la politique, faisant le portrait sans concession des errements de la gauche.

Par Aurélien Bellanger
Chez Points

|

Auteur

Aurélien Bellanger

Editeur

Points

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Les derniers jours du Parti socialiste par Aurélien Bellanger

Commenter ce livre

 

Les derniers jours du Parti socialiste

Aurélien Bellanger

Paru le 22/08/2025

398 pages

Points

9,30 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041420254
9791041420254
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.