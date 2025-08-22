Les derniers jours du Parti socialiste

Dans cette Comédie humaine des temps modernes, Bellanger fait le portrait sans concession d'une gauche désenchantée. Début du XXIe siècle. Deux philosophes que tout oppose rêvent de prendre d'assaut la République des Lettres. Un apparatchik de seconde zone, agitateur d'idées au Parti socialiste, a lui pour obsession de sauver la République laïque. Alors que la publication de caricatures par un journal satirique déclenche une crise géopolitique inédite et une succession d'attentats, ces trois ambitieux créent un mouvement secret qui va entraîner le pays vers un destin imprévisible. "Un roman à clés, puissamment satirique". Mediapart Aurélien Bellanger construit de livre en livre une Comédie humaine des temps modernes. Après les récents succès de Téléréalité , du Vingtième Siècle et du Musée de la jeunesse , il retrouve ici son sujet de prédilection, la politique, faisant le portrait sans concession des errements de la gauche.