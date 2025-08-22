Les âmes féroces

Après l'immense succès de Blizzard , Marie Vingtras renoue avec l'Amérique, elle en explore la part sombre dans un roman choral haletant. Leo n'est pas rentrée et le printemps s'entête dans sa douceur. Leo ne reviendra pas. La shérif Lauren Hobler découvre son corps au milieu des iris sauvages. Autour de la mort soudaine d'une jeune fille, Les Ames féroces tisse plusieurs destinées. Pour élucider un mystère, mais lequel ?? Celui de Leo, peut-être, et de ses silences. Celui de Lauren, coincée dans une petite ville qui ne la prend pas au sérieux. Il y a aussi Benjamin, Seth et les autres... Les gens de Mercy, qui pensent tous se connaître et en savent si peu sur eux-mêmes. "Diabolique, glaçant et intelligent, un récit magistral". Le Parisien Marie Vingtras vit à Paris. Elle est l'autrice de Blizzard , grand succès critique et public, lauréat du prix des Libraires et du prix Libr'à Nous. Les Ames féroces est son deuxième roman. PRIX FNAC 2024