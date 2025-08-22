Inscription
#Imaginaire

La stratégie Gaïa

Fabien Vehlmann, Yoann, Fabien Alquier

Spirou reçoit une invitation au nom de Supergroom. Etrange, car personne ? à part le comte de Champignac qui lui fournit ses gadgets ? ne connaît sa double identité. Négligeant les sages conseils de Superwing (alias Spip), Supergroom se rend au mystérieux rendez-vous au sommet de l'immeuble Gaïa à Novabrussel. Mais c'est un piège : se sachant condamnée, la Centaure, telle une pharaonne mégalo, a décidé d'emmener dans la mort (ou plutôt dans une cryogénisation forcée...) les personnes auxquelles elle tient ainsi que son pire ennemi : Supergroom ! Une conclusion en beauté des aventures de Spirou en super-héros !

Par Fabien Vehlmann, Yoann, Fabien Alquier
Chez Editions Dupuis

Auteur

Fabien Vehlmann, Yoann, Fabien Alquier

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Aventure

La stratégie Gaïa

Fabien Vehlmann, Yoann

Paru le 22/08/2025

88 pages

Editions Dupuis

15,50 €

9791034762866
